Наркотики провоцируют бесплодие у молодых мужчин

Если пара планирует завести ребенка, ей категорически запрещено употреблять марихуану. Наркотик, как было установлено, снижает фертильность. В особенности это касается мужчин младше 30 лет, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Итак, употребление марихуаны самопроизвольно приводит к изменениям размера и формы сперматозоидов, предупреждает Аллан Пэйси из Университета Шеффилда. Исследовательская группа из университетов Шеффилда и Манчестера также установила, что самые плохие показатели размера и формы сперматозоидов фиксируются в летние месяцы. Но они были немного лучше у мужчин, воздерживавшихся от половой активности более шести дней.

Чтобы прояснить ситуацию, ученые опросили 2249 мужчин, проходивших обследование в клиниках репродуктологии. Специалистов интересовали заболевания и образ жизни. Оказалось, когда в эякуляте было менее 4% нормальных сперматозоидов, почти в два раза чаще это происходило летом (с июня по август). Аналогичные проблемы наблюдались у мужчин младше 30 лет, куривших марихуану в течение трех месяцев до исследования.

А вот курение сигарет и алкоголь не производили подобного эффекта. Зато свинец может ухудшать морфологию сперматозоидов, предупреждают специалисты. Лишь сперматозоиды с хорошей морфологией способны оплодотворять яйцеклетку.