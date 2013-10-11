Неожиданный способ повысить рождаемость

Клинические исследования, проведенные международной группой ученых, подтвердили пользу нанесения специфических «царапин» в эндометрии матки до начала репродуктивного лечения. Как показали результаты экспериментов, эта технология увеличивает шансы женщин, проходящих процедуру ЭКО, на беременность и рождение ребенка. Результаты работы опубликованы в журнале Ultrasound in Obstetrics & Gynecology.

В рандомизированном исследовании приняли участие 158 женщин, чьи предыдущие попытки ЭКО оказались неудачными. До начала применения репродуктивных технологий все испытуемые принимали оральные контрацептивы.

77 случайным образом отобранных пациенток прошли экспериментальную процедуру нанесения эндометриальных «царапин» за 7-14 дней до стимуляции яичников. 39 женщин, прошедших через нее, забеременели, и в 33 случаях беременность благополучно завершилась родами – в сравнении с 23 случаями рождения детей пациентками из контрольной группы.

Таким образом, отмечают ученые, экспериментальная техника ЭКО на 20 % повышает шансы женщин забеременеть. Однако исследователи предупреждают, что нанесение таких царапин в полости матки может вызвать значительную боль и дискомфорт.

Результаты работы показали, что эта методика не увеличивает риск выкидыша или развития многоплодной беременности в сравнении с контрольной группой.

«Это первое серьезное исследование проведения таких манипуляций, и их результаты обнадеживают», - сказал глава исследования доктор Ник Рейн-Феннинг (Nick Raine-Fenning) в интервью Medical News Today.

В настоящее время он и его коллеги продолжают свои исследования для разработки руководства по применению техники нанесения эндометриальных «царапин», чтобы в будущем это могло стать стандартной процедурой при репродуктивном лечении.

medportal.ru