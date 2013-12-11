Брюссельская капуста поможет зачать ребенка

Об этом говорит диетолог Нима Саввидс. В частности, секрет капусты заключается в наличии в ней фолиевой кислоты. А она важна для повышения показателей фертильности у мужчин и женщин, и снижает риск выкидышей и врожденных дефектов, пишет The Daily Mail.

Также брюссельская капуста богата витаминами, которые увеличивают количество сперматозоидов в эякуляте и доставляют в матку требуемые питательные вещества, что повышает шансы на выживание будущего ребенка. Еще в капусте содержится фитосоединение - дииндолилметан. Оно помогает телу женщины вбирать эстроген в правильной концентрации.

На самом деле, он присоединяется к эстрогену, поступающему из внешних источников. К ним относятся пестициды и гормоны, содержащиеся в мясе или молочных продуктах. Это помогает телу избавиться от излишков эстрогена, что повышает фертильность. К тому же, овощ снижает показатели холестерина и обладает противовоспалительными свойствами.

Meddaily