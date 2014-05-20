Возможные последствия кесарева сечения

Кесарево сечение увеличивает риск серьезных проблем с анестезией, инфекцией и кровотечениями. Потребуется более долгая госпитализация. Появляются боли спустя недели после родов и трудности в уходе за новорожденным и остальными детьми, потребуется больше обезболивающего, антибиотики и переливание крови более вероятны, чем после родов через естественные пути. Не так скоро возможно возвращение к домашним обязанностям или на работу. Более того, финансовые расходы намного больше, чем при естественных родах, пишет Lady.tochka.net.

Дети, рожденные кесаревым сечением, имеют больше проблем с дыханием и поддержанием температуры, особенно если совсем не было схваток. Даже по сравнению с продолжительными или трудными родами через естественные пути этот дополнительный риск существует.

Принимая решение относительно кесарева сечения, вы с врачом должны взвесить риск и преимущества. Риск кесарева сечения окупается лишь в ситуациях, когда роды через естественные пути могут создать еще больший риск для матери или ребенка.