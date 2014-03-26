Чем активнее мать, тем физически активнее ее ребенок

Это показало исследование 500 матерей и их четырехлетних детей, передает BBC. Сотрудники университетов Кембриджа и Саутгемптона замерили активность женщин и детей в течение недели с помощью сенсоров, отслеживающих частоту сердцебиения. По результатам наблюдения был сделан вывод: чтобы повысить степень физической активности у детей, нужно, в первую очередь, повлиять на матерей, пишет Meddaily.ru.

Итак, датчики показали: чем больше была физически активна женщина, тем активнее был и ее ребенок. Правда, не исключено, что активные дети заставляли женщин много тратить сил на уход. Каждая минута умеренной или интенсивной физической активности у женщины повышала вероятность того, что ребенок на 10% будет больше активен, чем она сама. Если женщина была активна в течение часа, то активность у ребенка увеличивалась на 6 минут.

В целом после рождения ребенка уровень активности женщины снижался. Причина в обилии рутинных дел. Поэтому специалисты советуют женщинам максимально использовать время, дабы повысить уровень активности. Активная игра важна для развития координации и моторных навыков у дошколят.