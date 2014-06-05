Создана методика восстановления памяти

Американские исследователи вплотную приблизились к созданию эффективной методики восстановления памяти у людей с болезнью Альцгеймера. Прорыв совершен медиками на базе Калифорнийского университета. Правда, метод показал свою эффективность только на животных, но в будущем исследователи планируют испытать его на людях, пишет scienceblog.ru.

Предложенная методика подразумевает инновационный механизм восстановления в памяти больного утраченных воспоминаний. Это первое в истории исследование, подтвердившее возможность выборочного удаления памяти, а затем и ее восстановления. Подобные «манипуляции» являются следствием стимулирования нервных клеток частотами для ослабления или укрепления связей между нервными клетками.

Ученые могут по собственному желанию формировать и стирать память или же активировать ее, применяя разные стимулы. Так прокомментировал исследование один из главных авторов доктор Роберто Малинов. Опыты проводились на лабораторных крысах, в памяти которых были искусственно сформированы воспоминания о боли. Затем ученые стерли эти воспоминания из памяти грызунов и они перестали опасаться возможных раздражителей, от которых в ужасе бежали ранее.