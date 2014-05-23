Способность ощущать боль влияет на продолжительность жизни

Изначально ученые попытались понять, появляется ли боль из-за процесса старения, или сама боль провоцирует старение.

Они заинтересовались болевым рецептором TRPV1. Данный рецептор, как известно, активируется капсаицином, дающим остроту перцу чили. Если рецептор постоянно активирован, в конечном счете, он отомрет. А рацион, богатый капсаицином снижает риск развития диабета и метаболических расстройств.

Ученые вывели мышей, у которых не было данного рецептора. Это позволило увеличить продолжительность жизни животных примерно на 14% без каких-либо негативных последствий. Плюс, у грызунов ускорился метаболизм и улучшилась выработка инсулина. TRPV1 можно найти в нервных волокнах, которые контактируют с поджелудочной. И он стимулирует выработку различных веществ.

Когда рецептор работает нормально, он провоцирует выделение нейропептида CGRP, который, на самом деле, блокирует секрецию инсулина. В свою очередь, блокирование CGRP вызывает такой же эффект, что и блокирование TRPV1. В молодости у людей снижена концентрация CGRP. Но по мере старения уровень нейропептида начинает повышаться. А вот у выведенных грызунов уровень оставался на низкой отметке вне зависимости от возраста.

Меддэйли