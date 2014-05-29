Шпинат улучшает мышление и память

Ученые обнаружили, что шпинат может ускорять реакцию водителя благодаря наличию в его составе одной из незаменимых аминокисло. Профессора из Лейденского и Амстердамского университетов впервые в истории провели исследование, в котором изучалось влияние тирозина на степень человеческой реакции при высоких скоростях, пишет directpress.ru.

Тирозин – это аминокислота, входящая в состав многих продуктов питания, таких как шпинат, яйца, творог, соя и другие. Дефицит этой аминокислоты приводит с снижению концентрации дофамина в мозге, что может стать причиной депрессии и апатии.

В ходе исследования ученые воспроизводили ситуацию, в которой добровольцам необходимо было прекратить выполняемое действие тотчас в тот самый момент, когда следовал сигнал. Скажем, один из экспериментальных тестов выглядел следующим образом: испытуемые внимательно смотрят на экран компьютера, и как только на нем появляется зеленая стрелка, им нужно немедленно нажать определенную клавишу. Стоит подчеркнуть: скорость была не единственным компонентом задачи – важно было нажать кнопку не только быстро, но и правильно.

Эксперимент был разделен на две серии тестов: перед первой испытуемые должны были выпить стакан апельсинового сока с тирозином, а перед второй – с плацебо. Первая серия ознаменовалась значительно лучшими результатами исполнения тестов.

Данный эффект представляется крайне многообещающим в контексте дорожного движения. Скажем, если впереди идущая машина начинает внезапно тормозить, только быстрая реакция может спасти вас от неминуемого столкновения. Однако это отнюдь не единственная потенциальная сфера приложения данной научной работы.

"Продукты питания и биологически активные добавки с тирозином – здоровый и недорогой способ улучшить состояние своего интеллекта", – рассказывает доктор Лоренца Кольцато, один из авторов исследования. "Этот способ более предпочтителен, чем применение модафинила и других препаратов, повышающих активность мозга; по одной простой причине: тирозин абсолютно безопасен и не требует рецепта врача".