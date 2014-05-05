Если ребенку снятся кошмары, возможно, над ним издеваются в школе

Если ребенку снятся ночные кошмары, то, возможно, над ним издеваются в школе, предупреждают специалисты в лице доктора Сузет Тани Лереи из Университета Варвика. Кошмары довольно часто посещают детей. На них жалуются до 10% детей, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph.

Исследование 6438 детей показало: неприятные сны повышали риск наличия издевательств в школе. Родителям стоит озаботиться этим вопросом, если кошмары происходят часто или на протяжении длительного времени. Видимо, стресс, вызванный издевательствами сверстников, выражается в форме неприятных снов. В рамках исследования, когда детям исполнялось 12 лет, их опрашивали на предмет наличия кошмаров и случаев лунатизма.

Кошмары были у четверти 12-летних детей (это почти у каждого 10-го), а приступы лунатизма - у 12%. Более одного ребенка из каждых трех сталкивались минимум с одной из названных проблем. И именно проблемы в отношении со сверстниками действовали в качестве мощного стимула. Известно, что ночью мозг человека обрабатывает информацию, полученную днем. Поэтому по снам можно сделать довольно точный вывод о психическом и эмоциональном состоянии человека. Помимо издевательств, кошмары вызывают переживания по поводу экзаменов, личных взаимоотношений или даже насилия.