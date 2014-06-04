Комнатные растения улучшают здоровье офисных работников

Ученые выяснили, как растения в офисе влияют на здоровье сотрудников. Исследование показало, что комнатные растения могут улучшить здоровье работников, постоянно страдающих от стресса, а также сократить число больничных, которые они берут. Ученые из Сельскохозяйственного университета Норвегии утверждают, что растения, находящиеся в офисе, положительно влияют на здоровье сотрудников, пишет directpress.ru.

Исследователи наблюдали за 305 сотрудниками трех различных офисов, которые отличались друг от друга по числу находящихся в помещениях комнатных растений. Ученые сравнили число больничных, которые брали сотрудники, с количеством комнатных растений, которые могли видеть сотрудники со своего рабочего места. Сравнив эти данные, ученые пришли к выводу, что чем больше растений могли наблюдать работники офиса, тем меньше больничных им приходилось брать.

Комнатные растения и особые земляные микробы имеют особое свойство нейтрализовать летучие органические компоненты, которые ослабляют здоровье человека. Ученые также утверждают, что те сотрудники, которые работают в "цветочной зоне" гораздо лучше справляются со своими рабочими обязанностями, чем те работники, рабочее место которых находится в "бесцветочной зоне".