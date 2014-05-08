Высокая уверенность в себе полезна для здоровья

Ученые убедились в том, что чувство повышенной уверенности в себе может служить защитным щитом для организма. В частности оно оберегает человека от глубокого воздействия стрес сов, пишет Комсомольская правда в Украине со ссылкой на www.glunews.ru.

Проведя эксперимент, японские физиологи выяснили, что люди, имеющие высокую степень уверенности в себе как в психологическом, так и физическом аспекте, обладают способностью переживать стресс без особых последствий. В исследовании участвовала большая группа студентов и учащихся средних школ, переживших землетрясение 2011-го года. Самые уверенные в своих силах участники демонстрировали при тестировании, что быстрее и эффективнее остальных справляются с необходимостью минимизировать стрессовую ситуацию. Проще говоря, лучше приспосабливались к стрессовым обстоятельствам и быстрее из них выходили.

Показательно, что более раннее исследование также показывало, что излишняя самоуверенность, которую часто записывают в недостатки человека, на самом деле может быть весьма полезной. Наличие этого чувства увеличивает шансы на успех, как в общих социальных чертах, так и в плане самореализации.

- Люди нередко путают самоуверенность с уверенностью в себе или, например, завышенной самооценкой, но это несколько разные понятия, - отметила "Комсомольской правде в Украине" психолог Марина Деркач. - Самоуверенность – это преувеличенная уверенность в собственных силах и самом себе, убежденность в своей абсолютной правоте и собственном совершенстве. Так что в исследовании, скорее, речь все же идет об уверенности в себе.