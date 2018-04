Соцсети влияют на эмоциональное состояние пользователей

Американские ученые подтвердили влияние негативных и позитивных постов в фейсбуке на настроение, говорится в статье, опубликованной в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), пишет Газета.ру.

В ходе исследования, проводившегося онлайн, ученые смогли охватить порядка 680 тыс. человек.

По словам ученых, эмоции, содержащиеся в постах, распространяются среди читающих их людей на бессознательном уровне, а это значит, что человек, прочитавший негативный статус, может и не понять, почему него ухудшилось настроение.

Вследствие этого они предлагают людям уделять меньше времени чтению постов в социальных сетях, особенно в Facebook.