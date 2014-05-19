Соцсети напрямую влияют на самооценку человека

Один из самых важных элементов в использовании социальных сетей - возможность получать реакцию других людей в ответ на размещаемую информацию. Как было установлено Университетом Квинсленда, если человек чувствует, что его отвергают в соцсети, его самооценка упадет, пишет Meddaily.ru со ссылкой на Stuff.co.nz. Был проведен эксперимент. Ученые собрали добровольцев и разбили их на группы. Первой группе запретили делиться информацией в течение 48 часов. А вторая группа использовала аккаунты, которые не получали никаких комментариев и откликов на обновления.

В итоге у людей снижались показатели ощущения сопричастности, контроля, значимости жизни и самооценки. Например, люди из первой группы чувствовали, будто их изолировали, и они вынуждены смотреть через окно, как играют их друзья. По словам руководителя изыскания Стэфани Тобин, позитивные взаимодействия в рамках действующих отношений - основной источник ощущения включенности в социум.

Подобное общение в сети принципиально отличается от личного общения. Во-первых, ответ нельзя получить моментально. А, во-вторых, люди лишены невербальной реакции. В принципе, если современный человек не будет получать желаемого ответа в конкретной социальной сети, он пойдет за ним в другое пространство. Это подтверждает развитие новых социальных сетей. Еще социальные сети меняют привычки и реальную жизнь людей. К примеру, люди теперь объединяют друзей по группам, отписываются от обновлений, предпочитая самостоятельно вручную проверять новости у конкретных людей, оставаясь в тени.