Хороший сон укрепляет кости

Специалисты выявили удивительную связь циркадных ритмов и процесса дегенерации костной ткани. Сделанное открытие должно помочь в разработке превентивной терапии остеопороза. Возможно, в основу терапии будет положен мелатонин, пишет meddaily.ru со ссылкой на исследование Стоматологической школы Макгилла.

Эксперимент показал, что БАДы с мелатонином укрепляли костную ткань у пожилых крыс. Как известно, мелатонин регулирует сон, вызывая сонливость за счет снижения температуры тела. Он же способен тормозить активность остеокластов, клеток, стимулирующих процесс разложения. По мере старения качество сна снижается, что делает остеокласты более активными. Это ускоряет процесс разложения костей.

В рамках тестирования БАДов с мелатонином гормон, растворенный в воде, давали 20 крысам (возраст - 22 месяца). Через 10 недель (эквивалентно шести человеческим годам) анализ плотности и крепости костей показал: костная ткань увеличилась в объеме и плотности. Теперь нужно понять, предотвращают ли БАДы процесс разложения костей, или они его обращают вспять. Также стоит выяснить, какая дозировка подойдет людям.