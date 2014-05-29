Отказ от мяса и углеводов полезен для сердца

В Британском медицинском журнале опубликованы результаты работы, в ходе которой исследователи из клиники Святого Михаила в Торонто (Канада) обнаружили влияние низкоуглеводной вегетарианской диеты на риск развития сердечных заболеваний.

В ходе нового исследования 23 респондента - мужчины и женщины, страдающие ожирением - в течение полугода соблюдали особую диету, потребляя только 60% от расчетной суточной нормы калорий. Меню участников на 26% состояло из углеводов, на 31% - из белков и 43% - из жиров. Жиры были получены из орехов, растительного масла, продуктов сои и авокадо, а основным источником углеводов была еда с высоким содержанием клетчатки: овес, ячмень и овощи с пониженным содержанием крахмала. Источником белков стала соя, овощи, орехи и злаки.

Результаты исследования показали, что такая диета помогает сбросить в среднем 1,8 кг за шесть месяцев и снижает риск развития сердечных заболеваний на 10% в течение последующих 10 лет.

Новости Израиля