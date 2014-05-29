Бедные и богатые страдают разными типами рака

Личное состояние и общественное положение человека может влиять на то, какой именно тип рака у него будет диагностирован. Исследователи из Cancer Registry в Нью-Йорке обнаружили, что богатые люди чаще сталкиваются с опухолями щитовидной железы, меланомами и раком яичек, в то время, как менее обеспеченные болеют раком пениса, шейки матки, печени и гортани.

Примечательно, что хотя бедные люди реже сталкиваются со злокачественными болезнями, они заметно чаще умирают от разных типов рака. Исследователи изучили происхождение более трех миллионов опухолей, выявленных в период с 2005 по 2009 годы. Все пациенты были отнесены в четыре разных категории, в зависимости от их материального положения.

Отметим, что исследование проводилось в Америке - единственной развитой стране мира, где отсутствует система бесплатного здравоохранения. И для людей малообеспеченных лечение рака порой становится непосильной ношей, да и обладателям страховок при таких тяжелых и длительных болезнях нередко приходится покрывать часть расходов самостоятельно. Именно поэтому от рака здесь чаще умирают люди бедные.

Имеются и другие причины классового деления опухолей в зависимости от стиля жизни человека. Богатые люди чаще принимают солнечные ванны и ездят на курорты, именно поэтому они лидируют в списке больных меланомой. Бедные, в свою очередь, чаще курят и злоупотребляют спиртным, что вызывает опухоли гортани и печени.

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