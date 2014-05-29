Ученые разрабатывают новую вакцину от малярии
10:35, 29 мая 2014Зарубежные новости
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С помощью детей из Танзании, обладающих иммунитетом к малярии, американские ученые разрабатывают вакцину от малярии, которая была уже успешно испытана на мышах, сообщает BBC.
В своем исследовании ученые задействовали тысячу детей, у которых в первые несколько лет жизни регулярно брали кровь на анализ. Выяснилось, что 6% этих детей обладают врожденным иммунитетом к малярии.
Антитела, вырабатываемые организмом этих детей, были испытаны на мышах, и ученые пришли к выводу, что эти антитела могут служить вакциной от малярии.
Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в 2012-м году от малярии умерли свыше 600 тысяч человек, при чем 90% из них – в Черной Африке (к югу от Сахары).
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