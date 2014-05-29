Какой должна быть квартира, чтобы жильцы были здоровыми

Американские ученые провели необычное, но очень интересное исследование, которое позволило им определить лучший этаж для комфортного проживания в многоквартином доме, пишет scienceblog.ru.

По их информации, поднимаясь на каждый следующий этаж, человек подвергается меньшему воздействию магнитным полем. Основываясь на этом научно доказанном факте, ученые провели серию экспериментов. Проанализировав весь собранный объем информации, американские эксперты определили самые благоприятные для проживания этажи – с первого по седьмой включительно. Это заключение обуславливается вредом для человеческого организма проживания при низком уровне магнитного поля.

Также авторы исследования определили самые подходящие для строительства жилища материалы – это древесина (особенно если для ее обработки использовались современные деревообрабатывающие станки), кирпич и бетон. Кроме того, для здоровья человека крайне важны подходящие размеры квартиры.

Исследование оптимальной жилплощади проводилось в Бостонском архитектурном колледже. Установлена зависимость психологических проблем у владельцев малой жилплощади. Такие люди склонны к злоупотреблению алкоголем и скандалам.