Ожирение становится нормой в Европе - ВОЗ

Об этом предупреждают авторы доклада, опубликованного Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения.

Согласно документу, избыточный вес отмечен у 27% 13-летних и у 33% процентов 11-летних жителей европейских стран.

«Наши представления о том, что является нормой, меняются. Иметь избыточный вес сейчас – скорее обыденность, а не исключение, - заявила директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб (Zsuzsanna Jakab), - мы не должны допустить, чтобы ожирение стало нормой для подрастающего поколения». «Отсутствие физической активности в сочетании с культурой потребления дешевой, легкой, содержащей большое количество жиров, соли и углеводов пищи – смертельно опасно», - подчеркнула она.

Сводные данные ВОЗ об распространенности избыточного веса, ожирения, уровнях физической активности детей и взрослых в 53 странах Европы были обнародованы на конференции в Афинах, посвященной председательству Греции в Европейском союзе. Согласно им, наибольшее распространение избыточного веса среди 11-летних детей было отмечено в Греции (33%), за которой следуют Португалия (32%), Ирландия (30%) и Испания (30%). Меньше всего детей с избыточным весом оказалось в Нидерландах (13%) и Швейцарии (11%).

Еще одной проблемой первостепенной важности является недостаток физической активности. В 23 из 36 стран, сведения о которых имеются у ВОЗ, недостаточный уровень физической активности отмечено более чем у 30% подростков обоих полов. А среди взрослых женщин соответствующие показатели варьируются от 16% и 17% соответственно в Греции и Эстонии до 71% на Мальте и 76% в Сербии.

Что касается Росси, то, согласно профилю на сайте Европейского бюро ВОЗ, избыточный вес отмечен у 59,8% россиян в возрасте старше 20 лет, ожирение – у 26,5% в этой возрастной группе. Распространенность избыточного веса и ожирения была ниже среди мужчин (56,2% и 18,6% соответственно), чем среди женщин (62,8% и 32,9%).

Избыточный вес отмечен у 32% мальчиков и 18% девочек среди 11-летних детей, у 22% мальчиков и 9% девочек среди 13-летних, и у 17% мальчиков и 7% девочек среди 15-летних.

Ремедиум