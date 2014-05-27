Ученые смогли детально рассмотреть клеточный скелет

Два флуоресцентных маркера "включаются", когда связываются с белками актином или тубулином, которые являются строительными блоками клеточного скелета.

Поскольку новые маркеры безопасные и стабильные, их можно вводить непосредственно в живую клетку.

Это позволяет создавать четкие, яркие картины, которые изображают архитектуру живых клеток, рассказывает журнал Nature Methods.

Команда специалистов с Ecole Polytechnique Fédéralede Lausanne (EPFL) за основу взяла предварительное открытие флуоресцентной молекулы, которая излучает свет только тогда, когда подключается к заряженной поверхности белка.

Они скрестили этот маркер с двумя различными молекулами, которые присоединяются лишь до двух важнейших структурных протеинов, которые есть почти во всех клетках.

С помощью этого нового метода свет излучается в виде красных волн, которые можно легко отличить от фона, что позволяет сделать очень подробные фото с использованием технологии очень четкого разрешения.

Важно, что маркеры легко проникают в живые клетки и их можно использовать в низких, нетоксичных концентрациях.

"Вы просто добавляете их прямо в клетку, и клетки подхватывают эти маркеры", - говорит профессор Кай Джонсон, соавтор исследования.

ВВС украины