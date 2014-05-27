Обычную еду можно заменить питательным напитком
То есть это полноценная замена настоящим продуктам питания
Предприниматель Роб Райнхарт считает, что на приготовление еды не должно уходить много времен. Поэтому он создал питательный напиток, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. По словам создателя напитка, в продукте можно найти все необходимые питательные вещества. То есть это полноценная замена настоящим продуктам питания.
Покупателям предлагается не готовый напиток, а набор. Набор состоит из порошка и масла. Нужно смешать эти два элемента, соединив с водой. Так получится напиток в 2000 калорий. В нем уже будут полезные жиры (получены из рапсового масла), углеводы (из пищевой добавки - мальтодекстрина - и овсяной муки) и белок (из риса). Еще сюда добавлены витамины и минеральные вещества. Как отмечает создатель напитка, продукт обладает приятным вкусом. Это "жидкое топливо" для организма. Однако врачи с этим не согласны.
Эшли Блэкшо, профессор Университета Королевы Марии подчеркивает: в напитке нет фитохимических соединений и, казалось бы, незначительных веществ. Яркий пример -ликопин из томатов, снижающий риск рака простаты. И таких соединений много. Ученые только начинают их исследовать. Потом, важен и процесс ферменатации, происходящий в желудочно-кишечном тракте при переваривании твердой пищи. Была установлена связь между эффективной бактериальной ферментацией в кишечнике и раком.
Потом, доказана связь пищеварения с настроением человека. Желудочно-кишечный тракт - сложная система, развивавшаяся миллионы лет. А заменители не могут сравниться с настоящими продуктами питания, включая вкусные и, возможно, не очень полезные продукты.