Спортивные добавки могут скрывать опасные ингредиенты

Многие спортсмены принимают добавки для улучшения своих показателей. Помимо того, что люди иногда пытаются заместить добавками нормальные продукты питания, они рискуют нарваться на некачественные добавки, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Irish Times. Специалисты подчеркивают: сбалансированный рацион - основа, о которой спортсмены не должны забывать.

Недостаточно жесткое регулирование мирового рынка спортивных добавок и питания может привести к нежелательным последствиям. В особой опасности находятся молодые спортсмены, которые надеются получить результат максимально быстро благодаря добавкам. Между тем, известны случаи, когда некачественные средства вызывали смерть. В частности, в Британии средства с 2-4 динитрофенолом убили несколько человек. Данное соединение уменьшает жировую прослойку за счет ускорения метаболизма. Однако у него имеются побочные эффекты, включая головные боли, аномально учащенное сердцебиение, повышенную потливость, головокружение, тошноту, обезвоживание, лихорадку и рвоту.

Также проверяющие организации находили в продаже продукты, чей реальный состав не соответствовал указанному на этикетке. До 14,8% продуктов содержат неуказанные соединения, которые включены в "черный список" Всемирного антидопингового агентства. Как правило, эти продукты относятся к аминокислотам, протеиновым порошкам, добавкам с креатином, карнитином, растительными экстрактами. Не исключено, что некоторые производители специально добавляют запрещенные вещества, дабы повысить эффективность и увеличить продажи.