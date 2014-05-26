Идеальная диета для худеющих сердечников

"Эко-диета Аткинса" принципиально отличается от обычной диеты с низким содержанием углеводов. Это стопроцентно вегетарианская диета, запрещающая прием белков животного происхождения, что позволяет жестко контролировать холестерин, рассказывает Meddaily.ru со ссылкой на Yotta Fire. Согласно предлагаемому режиму питания, 31% от общего объема калорий поступает из белка, 26% - из углеводов и 43% - из жиров. Причем, основной источник жиров - растительное масло без холестерина.

По словам доктора Дэвида Дженкинса, автора диеты, эксперта по питанию Госпиталя Святого Михаила и профессора Университета Торонто, подобный рацион позволяет убить одним выстрелом двух зайцев. То есть человек не только снижает вес, но и защищает свое сердце благодаря малой концентрации холестерина. Здесь мы видим только "плюсы" от вегетарианского и низкоуглеводного рационов.

Диету испытали в течение 6 месяцев. 23 тучных добровольца могли выбрать из предложенных рационов. Также была возможность смены рациона. В целом на период исследования объем потребления калорий снижался на 40% от привычного. К концу эксперимента оказалось, что добровольцы, сидевшие на "Эко-диете", снизили уровень холестерина на 10% по сравнению с добровольцами, выбравшими высокоуглеводную и низкожировую диеты.