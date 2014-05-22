Определили возраст, в котором повышается риск набора веса

Причина набора веса в ряде факторов. Сюда относятся питание, сложившиеся, удобные отношения с партнером и большое количество рабочих часов, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Итак, для женщин опасен возраст 35-40 лет (в 38 лет риск максимально увеличен). А вот мужчины полнеют в 40-45 лет. Притом 44 года - самый опасный возраст (в этот момент обычно наступает пик карьеры, и спортом уже некогда заниматься). Озвученные выводы были сделаны по результатам опроса 1000 человек.

Оказалось, для женщин материнство - один из основных факторов, способствующих набору веса (актуально для 34%). Плюс, они часто ужинают два раза в день (один раз с детьми и второй раз - позже с мужем). 32% женщин набрали вес после замужества и вообще установления долговременных отношений. Для 22% мужчин негативным фактором, напротив, был развод. Одинокие мужчины чаще выпивают и едят вне дома. Но самый мощный фактор риска - работа (36% были слишком заняты построением карьеры). Это максимально стрессовый момент в жизни.

Значительную роль в наборе веса играет стрессовый гормон кортизол. Из-за него развивается тяга к вредным продуктам, и появляется желание есть чаще. В принципе, набор веса с возрастом нормален. Обычно это происходит с 30 лет. И уже к 40 годам женщине очень трудно сохранять фигуру. Многие не знают, что по мере взросления организму нужно все меньше калорий, просто чтобы поддержать вес. В целом следует уменьшить потребление калорий в среднем возрасте на 200 калорий в день.