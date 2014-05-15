Продукты с низким содержанием жира способствуют набору веса

Чтобы сохранить текстуру продукта, при этом, уменьшив концентрацию жира, производители используют заменители. А они, как правило, состоят из углеводов. Часто это вообще обычный сахар, рассказывает Meddaily.ru со ссылкой на IOL.co.za. Помимо увеличения веса, углеводы могут приводить к развитию болезней сердца. Да, именно углеводы, а не жиры, опасны. Эту связь выявили немецкие ученые еще в 1920-х годах.

Пристальный интерес к жирам возник в 50-х. И до сих пор люди пытаются высчитать идеальное соотношение жиров в рационе. К примеру, современные американцы потребляют больше калорий, чем в 1970-х годах. Но меньше калорий поступает из жира. Зато потребление углеводов выросло минимум на 25%. В итоге многие имеют лишний вес. Многочисленные исследования доказали: рацион с высоким содержанием жира помогает в борьбе с лишним весом и сердечно-сосудистыми болезнями.