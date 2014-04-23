Смех снимает стресс и улучшает память

Люди изобрели немало способов напоминать себе о чем-то важном - от завязывания узелков на носовых платках до написания "заметок" на руках. Однако, возможно, существует другой - более простой способ. По мнению ученых, улучшить память можно с помощью смеха. Он снижает уровень стресса, который оказывает на память негативное влияние, передает Meddaily.ru со ссылкой на ABC News.

Ученые Университета Лома Линда в Калифорнии провели следующее исследование: группе из 20 здоровых взрослых людей в течение 20 минут демонстрировали забавное видео. Вторая группа из такого же количества участников в это время ничего не смотрела, а просто ждала своей очереди.

После этого участники обеих групп прошли тест на память и сдали образцы слюны, чтобы определить уровень содержания гормона стресса кортизола. В итоге выяснилось, что у тех участников эксперимента, кто смотрел видео и, соответственно, смеялся, результаты теста памяти были лучше, а уровень кортизола - значительно ниже.

Это произошло потому, что смех повышает уровень эндорфинов в организме. В результате в мозг попадает больше гормона допамина, который дает ощущение радости. Это, в свою очередь, приводит к изменению активности мозговых волн и благотворно влияет на память, говорят исследователи.