После инфаркта нельзя употреблять снотворное

Если пациент пережил в жизни хотя бы один сердечный приступ, то прием снотворного увеличивает вероятность появления новых проблем с сердцем и сосудами в 8 раз. Новые данные относительно побочных эффектов таблеток от бессонницы были представлены на ежегодном конгрессе Европейского общества кардиологов в Афинах, которых проходил с 17 по 20 мая 2014 года, пишет Здоровье.

Японский эксперт-кардиолог доктор Масахико Сетогучи (Dr Masahiko Setoguchi) рассказал в пресс-релизе, сопровождающем доклад, что проблемы со сном часто встречаются после сердечного приступа – это своеобразный длительный побочный эффект. Пациентов выписывают из больницы с ворохом препаратов: диуретики, антигипертензивные, антикоагулянты, антитромбиновые, анти-аритмические препараты. Нередко среди них попадается и рецепт, выписанный врачом на снотворное.

Но эти же снотворные увеличивают риск того, что пациент вскоре вернется в госпиталь с новой проблемой с сердцем или сосудами. Группа исследователей под руководством Сетогучи в течение 180 дней наблюдала за 111 пациентами, которые пережили сердечный приступ, после их выписки из больницы. Выяснилось, что прием снотворных препаратов существенно повышает риск повторной госпитализации.

Снотворные могут обладать кардиодепрессивным эффектом, то есть ухудшать работу сердца, объяснил доктор Сетогучи. Тот факт, что пациенты, принимавшие снотворные, в 8 раз чаще обращались за повторной медицинской помощью, требует рассмотрения в более широком исследовании. Чем помочь сердечным больным, страдающим бессоницей? Теперь в разработке новых препаратов нужно учитывать и мнение кардиологов.