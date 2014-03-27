Почему сердечные приступи и инсульты чаще случаются утром

Чаще всего сердечный приступ происходит в 6:30 утра. Ученые установили почему. Всему виной "внутренние часы", пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. В крови человека содержится белок, который тормозит расщепление тромбов. И пиковое значение наступает именно утром, говорят сотрудники Женского госпиталя Бригама и Орегонского университета здоровья и науки.

Эксперты исследовали уровень белка в телах 12 здоровых людей на протяжении 2 недель. Их интересовало, влияет ли на уровень белка активность человека в течение дня, или все дело исключительно во "внутренних часах". Итак, в центре внимания оказался белок, известный как ингибитор активатора плазминогена-1. Именно он тормозит расщепление тромбов. Данный белок напрямую влияет на риск сердечного приступа и инсульта.

Доктор Фрэнк Шиир подчеркивает: "Из-за особенностей работы циркадных ритмов, "внутренних часов", концентрация белка подскакивает именно утром, вне зависимости от поведения человека или факторов внешней среды. Не исключено, что у людей, предрасположенных к осложнениям со стороны сердечно-сосудистой системы, неправильно регулируется уровень ингибитора активатора плазминогена-1. В группе риска находятся люди с ожирением, диабетом или уже существующими болезнями сердца и сосудов".