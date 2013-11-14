Как избавиться от бессонницы

Умеренные физические нагрузки и прогулки перед сном - лучшее средство против бессонницы, говорит Рита Гофман, столичный участковый врач. По словам специалиста, проблемы со сном чаще бывают у тех, кто живет в больших городах и работает умственно.

"Мы сидим за мониторами, и при этом работает 200-250 граммов нашего тела, то есть - мозг. Все остальное в организме - не задействовано. За это организм может отомстить нам недосыпанием, нарушением давления", - говорит врач.

Чтобы преодолеть проблемы со сном, советует применять "компенсаторную физическую нагрузку". То есть каждый день ходить по 8-10 километров. Если такой возможности у человека нет, то необходимо хотя бы гулять перед сном. Это поможет справиться с бессонницей лучше всего.

Большинство врачей крайне негативно относятся к снотворным в виде таблеток. Все они со временем перестают действовать, когда вызывают привыкания. Лекарства - снотворное - колоссальная нагрузка на психику.

Вместо психотропных препаратов, терапевты советуют употреблять продукты, которые способствуют быстрому засыпанию естественным путем, так как успокаивают воспаленную нервную систему. К таким относятся сок тыквы, говорит столичный терапевт Светлана Дорошенко.

"Стакан тыквенного сока поможет не только хорошо заснуть, но и сделает сон более глубоким. Также его полезно пить, если есть лишний вес. Сок выводит шлаки и борется с ожирением ".

Заснуть поможет и отвар из боярышника.

"Его обычно советую как дополнительное средство при неврозах, сильных стрессах и нарушенном давлении. Избавляет от бессонницы и боярышник, если употреблять его регулярно перед сном. Плоды можно добавлять в чай ​​. Лучшее - трижды в день за полчаса до приема пищи. И, конечно же, ни в коем случае нельзя пить на ночь кофе. Он ускоряет сердцебиение и не дает " уснуть " всем органам, вот почему его лучше пить утром".

"Классическая причина плохого засыпания - возбужденная нервная система. Когда человек находится в полной тишине, то не засыпает, а думает о том, что сделал за сегодня и должен сделать завтра. Таким надо успокоиться и очистить все мысли, вспомнить закат или шум морских волн. Нельзя на ночь наедаться, так как органы пищеварения будут работать с двойной интенсивностью, на давая заснуть".

gazeta.ua