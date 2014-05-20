Кардиологи советуют чаще добавлять в салаты оливковое масло

Оно поможет защитить сердце от негативного эффекта, производимого грязным воздухом, и снизит давление, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph. Как показало исследование, масло вместе с определенными овощами снижает давление. Это должны быть овощи, богатые солями азотной кислоты. К ним относится, например, салат-латук.

Как правило, здоровый рацион содержит ненасыщенные жиры из оливкового масла, орехов, авокадо и овощи вроде шпината, сельдерея, моркови, отличающиеся высокой концентрацией солей азотной кислоты. Когда соли сочетаются с ненасыщенными жирами, формируются нитрокислоты жирного ряда. А они снижают давление. По крайней мере, у грызунов.

В свою очередь, Агентство США по охране окружающей среды выяснило: оливковое масло защищает от загрязняющих воздух частиц. Эти частицы вызывают воспаление, затвердевание сосудов, повышают давление и риск образования тромбов. Не секрет, что загрязнение воздуха повышает риск сердечных болезней, инсульта и астмы. Был проведен эксперимент с 42 здоровыми добровольцами. Они принимали по три грамма оливкового масла в день или рыбьего жира в течение четырех недель. Была и контрольная группа, не принимавшая никаких добавок.

Люди то подвергались воздействию чистого, то загрязненного воздуха. При этом оценивалось состояние сосудов добровольцев до, сразу после воздействия и через 20 часов. Оказалось, сосуды значительно сокращались сразу после воздействия загрязненного воздуха. И наблюдалось это в группе людей, не принимавших добавки или принимавших рыбий жир. А вот оливковое масло спасало сосуды от сужения. Также отмечался рост концентрации белка, расщепляющего тромбы.