Китай объявил об изменении ценовой политики на недорогие лекарства

Правительство Китая скорректировало стандарты расчета стоимости недорогих лекарственных средств, реализуемых в стране. Новые правила дают фармпроизводителям больше свободы действий в выставлении цен на медикаменты, пишет remedium со ссылкой на Reuters.

Согласно решению Национальной комиссии по развитию и реформам, новые принципы ценообразования распространяются на перечень из 500 недорогих часто используемых препаратов. Фармацевтические компании смогут самостоятельно определять стоимость этих лекарств, однако повышать цену можно будет только до определенного уровня. Верхний порог стоимости суточной дозы лекарств, применяемых в современной доказательной медицине, будет составлять 0,48 долларов, тогда как для средств традиционной китайской медицины - 0,8 долларов.

До вступления в силу стандарта, власти Китая регулировали ценообразование на 2 тыс. лекарств, стоимость которых покрывалась национальной медицинской страховкой. Как рассказал представитель нацкомиссии, доходность от продажи недорогих медикаментов в Китае была настолько низка, что не позволяла фармкомпаниям покрывать растущие расходы. В свою очередь неблагоприятные условия китайского рынка привели к дефициту наиболее популярных дешевых ЛС.

О намерении китайского правительства смягчить ценовую политику стало известно во второй половине апреля этого года.