Излишняя сонливость в зрелом возрасте - один из признаков преждевременной смерти

Все знают о вреде хронического недостатка полноценного сна и все знают, какими последствиями это чревато: излишней сонливостью, утратой внимания и концентрации, головными болями, рассеянностью и прочим. Но вряд ли вы догадывались о том, что излишняя сонливость может указывать еще на одну угрозу – угрозу преждевременной смерти, особенно после 40 лет, пишет Scienceblog.ru.

Это заявление не безосновательно и подтверждено научными исследованиями ученых из Кембриджского университета. Они установили связь избытка сна у пожилых людей с повышением вероятности близящейся смерти. При этом, чем больше человек спит, тем больше риск смерти.

Изучив данные о 16 374 респондентах, ученые обнаружили, что превышение нормы сна в 7 – 8 часов всего на один час увеличивает шанс летального исхода в течение ближайших 13 лет на 14%. Если излишняя сонливость преследует человека больше часа каждый день, то шансы на преждевременную кончину увеличиваются у него на 32%. Данная зависимость ярче выражена у пациентов в возрасте от 40 до 80 лет.