Физиологи изучили работу рецепторов нюха

Ученые впервые доказали способность некоторых клеток енерировать ответные сигналы на внешние возбудители и передавать эти сигналы на нервные окончания. Это открытие можно считать важнейшим прорывом последнего времени в уже изученном багаже человеческих чувств.

Данному открытию посвящена публикация в свежем номере журнала Nature, сообщает Scienceblog.ru. Исследование проводилось физиологами из Медицинского центра при Колумбийском университете. С этого момента ученым известны все основные молекулярные и клеточные механизмы, отвечающие за способность человека воспринимать звуки, зрительные образы, вкусы. Осязание долгое время оставалось последним «бастионом», проникнуть в который ученые смогли только сейчас. Авторы статьи сделали открытие, используя оптогенетику: они возбуждали отдельные нервные клетки с помощью лазера.

В основе нового открытия лежат клетки Меркеля, образующие с отростками чувствительных нейронов синаптические контакты. Поэтому ученые уже достаточно долго имели представление о способности клеток Меркеля принимать участие в работе нюха. Открытый учеными механизм объясняет, почему хорошие запахи вроде духов формируют такое сильное возбуждение.