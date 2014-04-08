Индийские регуляторные органы признали несовершенство системы контроля за фармпредприятиями

Руководитель контрольной службы в крупном промышленном штате Харьяна г-н Сингхал заявил о том, что для качественного мониторинга деятельности фармацевтических производств, необходимо удвоить количество ответственных за это инспекторов. Также у индийский инспекторов часто нет автомобилей, которые необходимы для поездок по заводам, и помещений, подходящих для хранения взятых образцов.

Информационное агентство Reuters пишет, что в Индии на 10 тыс. фармацевтических заводов приходится всего 1,5 тыс. инспекторов. При этом выпущенные в Индии лекарственные препарата получают 1,2 млрд жителей страны и пациенты еще в 200 странах. По данным экспертов, на полуострове выпускается около 20% всех поступающих в продажу дженериков.

Качество индийской фармпродукции не один раз вызывало нарекания регуляторных органов. Совсем недавно Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) запретила импорт медикаментов, выпускаемых на индийском заводе канадской компании Apotex. Причиной решения стало несоответствие выпускаемой продукции стандартам качества.

Ремедиум