Употребление молока может предотвратить остеоартроз коленного сустава, полагают американские ученые, статья которых опубликована в научном журнале Arthritis Care & Research, пишет Газета.ру.

Это происходит в тех случаях, когда люди регулярно употребляют обезжиренное молоко или молоко с низким содержанием жира.

К такому выводу ученые пришли, проведя исследование, участниками которого стали 2148 человек, среди которых были как мужчины, так и женщины.

Особо актуальным оказалось употребление молока женщинами, так как у мужчин подобный эффект проявлялся реже.

В то же время ученые установили, что употребление йогуртов и других молочных продуктов остеоартроз предотвратить не может.