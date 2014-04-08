Употребление молока может предотвратить остеоартроз коленного сустава
12:12, 08 апреля 2014Зарубежные новости
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Это происходит в тех случаях, когда люди регулярно употребляют обезжиренное молоко или молоко с низким содержанием жира
Употребление молока может предотвратить остеоартроз коленного сустава, полагают американские ученые, статья которых опубликована в научном журнале Arthritis Care & Research, пишет Газета.ру.
Это происходит в тех случаях, когда люди регулярно употребляют обезжиренное молоко или молоко с низким содержанием жира.
К такому выводу ученые пришли, проведя исследование, участниками которого стали 2148 человек, среди которых были как мужчины, так и женщины.
Особо актуальным оказалось употребление молока женщинами, так как у мужчин подобный эффект проявлялся реже.
В то же время ученые установили, что употребление йогуртов и других молочных продуктов остеоартроз предотвратить не может.
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