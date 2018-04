Людей с высоким уровнем «гормона любви» уличили в высокой способности ко лжи

Группа ученых из Израиля и Нидерландов обнаружила, что повышенный уровень окситоцина заставляет людей лгать в интересах группы, к которой они относятся, но не снижает их уровень честности, если дело касается личной выгоды. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), пишет Medportal.ru.

Многочисленные исследования последних лет показали, что гормон гипоталамуса окситоцин (или, как его еще называют, «гормон любви») повышает уровень эмпатии, снижает социальную тревожность, страх, увеличивает степень доверия и сотрудничества между людьми.

Чтобы выяснить, как влияет окситоцин на поведение людей в группе, ученые из университета имени Бен-Гуриона в Израиле и Амстердамского университета отобрали 60 добровольцев, которых поделили на команды по три человека. До начала испытания все добровольцы получили интраназальную дозу препарата (либо окситоцина, либо плацебо). Участникам эксперимента было предложено загадать определенный результат, подбросить монету, затем сообщить, был ли верным их прогноз, и так 10 раз.

За каждый правильно загаданный ответ испытуемые зарабатывали 30 евроцентов, которые они делили на троих. Так как только сами участники могли знать, правильно ли они сделали прогноз, они свободно могли лгать, чтобы получить больше денег для своей команды.

Исследователи не могли знать, лгут участники или нет, но они оценили вероятность того, насколько они могли быть честны. Например, статистическая вероятность того, что кто-то верно угадает результаты 9 из 10 подбросов монеты, составляет около 1 %. По результатам испытания, 53 % тех, кто получил окситоцин, утверждали, что угадали результат правильно, и лишь 23 % испытуемых, получивших плацебо, ответили так же (хотя, по словам ученых, они тоже могли скрывать правду).

В другом эксперименте, когда все испытуемые играли индивидуально и не делили выигрыш с другими участниками, статистически достоверной разницы между людьми, принявшими плацебо и теми, кто получил окситоцин, не было выявлено.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что окситоцин увеличивает вероятность того, что люди будут лгать на благо группы, но не для себя лично. Более того, ученые отметили, что добровольцы, получившие дозу окситоцина, отвечали (или лгали) на полсекунды быстрее, чем те, кто получил плацебо. «Наши результаты показывают, что люди готовы переступить через этические принципы, чтобы помочь близким людям, будь то наша команда или семья, - сказал Шауль Шалви (Shaul Shalvi), один из авторов исследования. - И это поднимает вопрос: «Любая ли ложь аморальна?».