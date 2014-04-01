В Гвинее бушует невиданная по размаху эпидемия лихорадки Эбола - эпидемиологи

В этой западноафриканской стране опасным недугом заболели 122 человека, количество смертельных исходов достигло 78, причем в 22 случаях подтверждено, что причина летального исхода - именно лихорадка Эбола.

"Мы столкнулись с эпидемией, невиданной по размаху, смертельные случаи широко распространены по территории всего государства", - указывается в документе организации. "Врачи без границ" участвуют в усилиях по сдерживанию дальнейшего распространения Эболы.

Вирус этой лихорадки вызывает сильную слабость, мышечные боли, рвоту, тошноту, нарушения функций почек и печени, а главное - обильное внутреннее и внешнее кровотечение. Эпидемиологам не удалось сдержать заболевание в пределах Гвинеи, она перенеслась в соседние страны - Либерию и Сьерра-Леоне.

Впервые вирус проявился в 1976 году в двух одновременных вспышках болезни - в Судане и в Заире /ныне - Демократическая Республика Конго/. В последнем случае селение, где был зафиксирован очаг заболевания, находилось рядом с рекой Эбола, откуда недуг и получил свое название.

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