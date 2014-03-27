Медитация помогает избавиться от алкогольной и наркотической зависимости

Ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле разработали эффективную методику реабилитации людей с наркотической и алкогольной зависимостью, которая включает в себя медитативную технику повышения осознанности. Результаты рандомизированного исследования опубликованы в журнале JAMA Psychiatry, пишет Медпортал.

В восьминедельном исследовании приняли участие 286 человек, завершивших лечение от химической зависимости. Участников эксперимента поделили на три группы: в первой из них проводилась традиционная 12-шаговая программа, основанная на групповом обсуждении проблемы и психологической поддержке, во второй группе была использована когнитивно-поведенческая психотерапия, обучающая людей избегать ситуаций, в которых у них может возникнуть соблазн вернуться к своей зависимости, а в третьей группе когнитивно-поведенческий подход был совмещен с сеансами медитаций для повышения уровня своей осознанности и внимательности.

Как показали результаты исследования, спустя год после проведенной терапии не более 9 % участников из третьей группы вернулись к употреблению наркотиков, тогда как в группе традиционной 12-шаговой программы рецидив произошел у 14 % участников, а из группы когнитивно-поведенческой терапии - у 17% испытуемых. Лишь 8 % людей с алкогольной зависимостью, практиковавших медитацию, вернулись к употреблению спиртного по сравнению с примерно 20 % лиц из других групп, у которых произошел рецидив.

Таким образом, сочетание сеансов медитации с когнитивно-поведенческой терапией оказалось наиболее эффективным способом предотвратить срыв у лиц, прошедших лечение от алкогольной или наркотической зависимости.