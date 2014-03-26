Сладкие и калорийные способствуют накоплению жира в организме

Учёные установили, что питание, обогащённое жирами и сахаром, фактически включает гены, позволяющие органам хранить слишком много жира. Это означает, что чем чаще человек ест такие продукты, тем труднее ему избавиться от избыточного веса, поскольку жиры, калории и сахар в пище буквально преобразуют тело в место для огромного количества жиров, объясняют диетологи.

Исследователи Федерации американских обществ экспериментальной биологии выяснили, что высококалорийные продукты с высокими уровнями сахара и жиров стимулируют работу так называемого каппа-опиоидного рецептора, играющего важную роль в метаболизме жиров в организме. При активации этого рецептора организм способен удерживать и хранить гораздо больше жира.

Биологи провели лабораторные испытания на двух группах мышей: у одной генетически отключили каппа-опиоидный рецептор, у другой нет. Всем грызунам давали в течение 16 недель продукты, обогащённые жирами и сахаром. Было зафиксировано, что животные с отключённым рецептором хранили в теле гораздо меньше пищевых жиров и не набирали вес. Согласно выводам американских медиков, исследование в очередной раз доказывает необходимость избегать сахаросодержащих, калорийных и жирных продуктов. Кроме того, для клиницистов определилась новая цель для создания эффективных препаратов против ожирения – идентифицированный "вредный" рецептор.

med2.ru