Дополнив рацион ребенка морской рыбой, родители потенциально могут решить проблемы со сном у своего чада. Секрет морской рыбы кроется в высоком содержании жирных кислот омега-3. Эти кислоты являются неизменными участниками синтеза определенных веществ в организме, оказывающих значительное влияние на качество сна человека. В частности, один из компонентов омега-3 является докозагексаеновая кислота, с участием которой контролируется уровень мелатонина в человеческом организме, пишет Scienceblog.ru.

Зная об этой проблеме, чиновники заявляют, что Пора восстанавливать украинские порты и активизировать добычу морской рыбы. Связь кислоты омега-3 и нарушений сна была установлена экспериментальным путем. В исследовании приняло участие 350 детей в возрасте 3 – 7 лет с проблемами сна.

Несколько месяцев одним детям давали в пищу добавки с кислотами омега-3, а в рацион остальных давали плацебо. В итоге произошло заметное улучшение качества сна у детей из первой группы. Они стали намного реже просыпаться среди ночи и в целом длительность их сна увеличилась на один час.

Пользу кислот омега-3 доказали различные исследования. Например, немногим ранее был проведен другой эксперимент, который установил связь употребления этих кислот и сохранения массы мозга. Регулярное включение в рацион морской рыбы помогает замедлить процессы старения мозга и снизить риск болезни Альцгеймера.