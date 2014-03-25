Соленые продукты провоцируют старение

Обилие соли в рационе, особенно в рационе подростков, имеющих лишний вес или ожирение, вероятно, способно ускорить процесс клеточного старения, сообщает Meddaily.ru со ссылкой на Xinhua. Поэтому критически важно контролировать объемы потребления соли, подчеркивает Хайдон Чжу, доцент педиатрии из Медицинского колледжа Джорджии.

А ускоренное клеточное старение может привести к развитию заболеваний сердца. Было проведено исследование, посвященное тому, какую роль рацион с высоким содержанием соли, играет с точки зрения длины теломеров у подростков с нормальным весом, повышенным весом и с ожирением.

Теломеры выступают в качестве защитных колпачков на хромосомах. С каждым циклом клеточного деления теломеры сокращаются. Если теломоры достигают критической длины, то клетка умирает. В целом по длине теломеров можно определить реальный возраст организма. У тучных подростков теломеры оказались намного короче, если в рационе было много соли.

Но если у подростка был нормальный вес и одновременно с этим обилие соли в рационе, то теломеры оказывались нормальной длины. Хотя связь клеточного старения и потребления соленых продуктов однозначно существует, ученые пока не знают, вызывает ли сама соль сокращение теломеров.