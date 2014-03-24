Мужчины и женщины реагируют на стресс по-разному

Новый социальный эксперимент позволил выяснить отличия в реакции на стрессовые ситуации у мужчин и женщин. В этом исследовании приняло участие 80 респондентов, пишет Scienceblog.ru.

Факт разного влияния стрессовых ситуаций на поведение людей был известен уже давно. Одни в стрессовой ситуации замыкаются и избегают общаться с окружающими людьми, а другие наоборот, рассказывают о своей проблеме всем людям, ожидая от них поддержки.

Ученые попытались выяснить, как отличается восприятие стресса у мужчин и женщин. В ходе исследования участники проходили различные стрессовые тесты, на основании которых была определена их способность отличать собственные чувства и эмоции от желаний окружающих их людей.

Эксперимент позволил установить, что в стрессовых ситуациях женщины лучше сосредотачиваются над какими-либо заданиями, чем в состоянии покоя. Мужчины наоборот, продуктивнее работают в спокойной обстановке.

Ученые предполагают, что различие в поведении мужчин и женщин в стрессовых ситуациях зависит от разности функционирования их гормонов.