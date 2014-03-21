Шоколад уменьшает воспаление в сердечно-сосудистых тканях

Кишечные бактерии, расщепляя шоколад, высвобождают противовоспалительные соединения. Но это делают только полезные бактерии вроде бифидобактерий и молочнокислых бактерий. Для них шоколад - настоящий праздник и прекрасный источник питательных веществ, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Sydney Morning Herald. Противовоспалительные соединения уменьшают воспаление в сердечно-сосудистых тканях, надолго снижая риск инсульта.

Сотрудники Университета Луизианы протестировали три какао-порошка, используя модель желудочно-кишечного тракта, включающую толстую кишку с насаженными там бактериями. Выяснилось: антиоксиданты-полифенолы и клетчатка из порошка плохо переваривались и всасывались. Но когда они доходили до толстой кишки, полезные бактерии вступали в игру.

Клетчатка подвергается ферментации, а большие полифенольные полимеры превращаются в более мелкие молекулы, которые легче поглощаются. Именно эти полимеры проявляют противовоспалительную активность. Чтобы ощутить на себе все "плюсы" какао, достаточно в день потреблять по две чайные ложки. Но обычная плитка шоколада, содержащая сахар и молоко, к сожалению, принесет только лишние килограммы.