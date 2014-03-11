Чем полезна высококалорийная диета

Ведущий медицинский журнал Lancet на прошлой неделе опубликовал данные о влиянии диеты на прогрессию бокового амиотрофического склероза – хронического заболевания мозга, связанного с постепенной потерей управления мышцами (самый известный пациент с этой болезнью – британский физик и популяризатор науки Стивен Хокинг), пишет Здоровье.

Группа Анны-Марии Виллс из Медицинской Школы Гарварда проверяла, насколько гиперкалорийное питание безопасно для больных. Но результат превзошел все ожидания и стал неожиданностью для исследователей: оказалось, что высококалорийная диета коррелирует с замедленным развитием заболевания и повышением выживаемости пациентов.

Если в дальнейших исследованиях удастся доказать, что избыток калорий – прямая причина улучшения здоровья при боковом амиотрофическом склерозе, то это позволит разрабатывать новые подходы к лечению. Само по себе изменение диеты – это простой, безопасный и недорогой подход к терапии. Но если еще и удастся выяснить, какие молекулярные механизмы в данном случае задействованы, это может стать шагом к разработке принципиально новых лекарств против болезни.

Сегодня боковой амиотрофический склероз плохо поддается лечению. Разработан всего один препарат, слегка замедляющий разрушение нервов. Калорийная диета способна улучшить качество жизни пациентов и дать новую надежду врачам. По результатам первого клинического испытания калорийной диеты врачи пока не дают рекомендации и конкретные схемы, чем питаться, но советуют как минимум стараться не терять вес.

Предпосылкой к использованию калорийной диеты послужили результаты экспериментов с диетой мышей в модели амиотрофического склероза, а также медицинская статистика: пациенты с лишним весом при этом заболевании живут дольше. Это также связано с тем, что больные теряют вес тем больше, чем дольше длится болезнь, как и при онкологических заболеваниях. Многие нуждаются в питании через трубку, парентерально.

В первом испытании калорийной углеводной диеты приняло участие 20 больных амиотрофическим склерозом, и исследователи собираются расширить следующий этап клинических испытаний.