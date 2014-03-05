Металлические имплантанты при хирургии переломов можно заменить шелковыми

Металлические имплантанты, используемые при операциях и необходимые для сращивания сломанных костей, можно заменить шелковыми, полагают американские ученые, статья которых опубликована в научном журнале Nature Communications, пишет Газета.ру.

Соответствующий способ был предложен после того, как ученым удалось получить из коконов тутового шелкопряда белок чистого шелка.

На его основе можно создавать пластины и винты, ничем не уступающие металлическим. Причем есть существенная разница: сделанные из металла имплантанты необходимо извлекать, а шелковые — в течение времени рассасываются в организме без каких-либо дополнительных манипуляций.

Таким образом, создание имплантантов на основе органических полимеров позволит избежать множества проблем и облегчить жизнь пациентам.