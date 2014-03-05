Животный белок смертельно опасен для людей среднего возраста

Потребление мяса и сыра в больших объемах в среднем возрасте столь же опасно, что и курение, установили медики Университета Южной Калифорнии. Как передает Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail, люди старше 50 лет, активно потребляющие белок, почти в два раза чаще умирают преждевременно. Также риск смерти вследствие рака был повышен более чем в 4 раза. А это сравнимо со статистикой по курению. Причина в том, что белок подпитывает опухоли и ускоряет процесс старения клеток.

По мнению ученых, людям следует сократить количество продуктов животного происхождения в рационе, переключившись на рыбу, бобовые и чечевицу. Так, при весе 57 килограммов человек должен потреблять не более 45-50 граммов белка в день. Эксперты советуют людям среднего возраста потреблять по 0,36 грамма белка на 450 граммов собственного веса. В бургере примерно 30 граммов, в ломтике бекона - 3 грамма, а в бифштексе - 70 граммов.

Правда, для лиц пожилого возраста, белок, напротив, полезен. Если человеку было 66 лет, а его рацион состоял преимущественно из белка, он на 28% реже умирал за время проведения изыскания. Специалисты наблюдали примерно за группой 6400 человек на протяжении 18 лет. У людей с большими объемами потребления белка риск смерти от рака повышался в три раза. Нередко люди умирали и от диабета. А вот белок из растительных продуктов, напротив, был полезен.

Как показали исследования, раку было проще укорениться и расти в организме мышей, активно потреблявших животный белок. Итак, белок наносит вред, повышая активность гормона IGF1. Он, получается, помогает расти не только телу, но и раку. Кстати, уровень IGF1 снижается с возрастом. Поэтому пожилым людям следует потреблять 0,55 грамма белка на 450 граммов тела ежедневно. В целом ученые предостерегают от резких изменений в рационе. Плюс, с мясом в организм поступают важные витамины и минеральные вещества.