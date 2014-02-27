Ранняя седина - показатель крепкого здоровья

Ранняя седина у мужчин - не признак преждевременного старения организма, а показатель крепкого здоровья мужчины, сообщает Здоровье со ссылкой на исследование, посвящённое связи между цветом волос и общим состоянием организма.

Все органы и системы человеческого организма работают как целостная система, будучи связаны друг с другом. Так, между синтезом феомеланина, который придает волосам красный и каштановый оттенки и эумеланина, дающий коричневый и черный цвет волос, и скоростью разрушения клеток, то есть процессом старения, существует прямая зависимость. Синтез феомеланина происходит в присутствии глутатиона. Последний является одним из важнейших внутриклеточных антиоксидантов. При его недостатке в зрелом возрасте возрастает интенсивность окислительного разрушения клеточных структур, то есть процессы старения ускоряются. При этом для синтеза в организме эумеланина глутатион не нужен.

С возрастом интенсивность окислительных процессов в организме растет, а уровень глутатиона снижается. Последнее исследование показало, что присутствие седины и высокий уровень глутатиона в человеческом организме, и, следовательно, более интенсивные антиокислительные процессы являются взаимосвязанными явлениями в зрелом и пожилом возрасте. Ученые пришли к выводу, что седые волосы – это признак не ускоренного старения организма, а крепкого здоровья.