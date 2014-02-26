Работа в офисе способствует увеличению веса сотрудников компаний

Ученые предупреждают: нормированный рабочий день может быть истинной причиной увеличения веса современных людей, пишет Меддэйли. Оказывается, именно на работе человек чаще всего ест вредные продукты. По этой же причине более четверти сидящих на диете нарушают режим питания.

Как показал опрос компании Fruyo, 37% человек едят печенье на работе. 32% отдают предпочтение шоколаду, и 30% - чипсам. При этом, каждый десятый тайно ест вредные продукты, сидя за компьютером, и даже прячась в туалете. Чаще всего человек ест на работе, не испытывая голода, из-за скуки.

41% обвинял в этом недостаточную умственную стимуляцию. Более трети опрошенных признавались, что сидеть на диете не могли из-за самой тяги к вредным продуктам. А 26% ели, чтобы пополнить запас сил. Стресс также играл важную роль. 20% пытались успокоиться, обращаясь к вредным продуктам.

В целом, самая печальная ситуация обстоит в отделах по маркетингу. У каждого четвертого маркетолога на столах можно было ежедневно наблюдать шоколад, кексы, чипсы, печенье. Почти половина работников сферы здравоохранения также каждый день ела вредные продукты, а сразу за ними шли бухгалтеры. Зато всего четверть адвокатов ест вредные продукты в рабочие часы.