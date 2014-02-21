Куба бьет рекорды по лечению сосудистых недугов с помощью клеточных технологий

Более 5000 человек смогли испробовать на себе клеточные технологии, применяемые на Кубе. Впервые данные технологии начали использовать в 2004 году. По словам доктора Порфирио Эрнандеса, заместителя директора по исследовательской части Института гематологии и иммунологии, клеточная терапия внедрена в 13 из 15 провинций на Кубе.

Более 60% пациентов, обращавшихся к клеточным технологиям, страдали от острой ишемии нижних конечностей и от прочих недугов, связанных с нарушениями в работе сосудов, передает Meddaily.ru со ссылкой на Xinhua. Клеточные технологии должны уменьшить страдания пациентов с серьезными проблемами в области кардиологии и ортопедии.

Стволовые клетки способны инициировать процесс самообновления и регенерации в поврежденных тканях. Причем причина повреждений особой роли не играет. Это может быть системное заболевание, травма, эффекты старения. В частности, стволовые клетки прекрасно стимулируют рост новых сосудов. А ишемия нижних конечностей, как раз, характеризуется ослаблением кровообращения в нижних конечностях вследствие закупорки или сужения артерий.