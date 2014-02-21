Фармацевтическую компанию подозревают в фальсификации данных по препарату от гипертонии

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии попросило сегодня общественных обвинителей расследовать возможное уголовное нарушение закона об обороте лекарственных средств, инкриминируемое японскому филиалу швейцарского фармацевтического гиганта Novartis, сообщает Медпортал со ссылкой на Science. По словам представителя министерства, фирма могла преувеличить пользу лекарственного препарата валсартан (valsartan), назначаемого при артериальной гипертензии.

Ранее в своих объявлениях «Новартис» указывала на то, что клинические исследования лекарственного средства валсартан, продаваемого под торговым названием Диован (Diovan), показали большее по сравнению с другими препаратами снижение риска развития инфаркта и инсульта у людей, страдающих гипертонией.

В июле прошлого года руководство компании «Новартис» признало, что их бывший сотрудник принимал участие в клинических исследованиях препарата валсартан, которые проводились пятью медицинскими учреждениями, скрывая при этом свою принадлежность к компании.

Результаты части иследований были аннулированы после проведения независимого медицинского исследования, и министерство здравоохранения пришло к выводу, что фирма манипулировала данными, исказив результаты клинических испытаний.

По сообщениям японской прессы, потенциальный штраф может составить всего 20 тысяч долларов, но есть вероятность и того, что руководство фирмы столкнется с угрозой тюремного заключения.

Филиал «Новартис» в Японии разместил на своем сайте заявление главы фирмы, в котором он признает результаты расследования и приносит извинения «пациентам, их семьям, а также медицинским работникам за причинение беспокойства и неприятностей». Как и в предыдущих заявлениях, руководство фирмы обязалось впредь в полной мере сотрудничать с властями, однако не признало за собой подтасовки результатов клинических испытаний.